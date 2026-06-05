Meteo l’anticiclone vacilla | ecco dove torneranno temporali e caldo la prossima settimana

L'anticiclone si indebolisce e le previsioni indicano che la prossima settimana ci saranno giornate con variabilità. Dopo una domenica di tempo stabile, al Nord il cielo si farà nuvoloso con rovesci e temporali locali tra le Alpi e le pianure. Il sole e il caldo continueranno a caratterizzare altre zone del paese, ma le condizioni cambieranno in diverse aree.

Roma - Dopo una domenica più stabile, l’Italia vivrà giorni variabili: sole e caldo resisteranno, ma al Nord torneranno rovesci e locali temporali tra Alpi e pianure. La prossima settimana si aprirà con un quadro meteo ancora in parte condizionato dall’anticiclone, ma senza una vera e propria stabilità duratura su tutta l’Italia. Dopo il rinforzo dell’alta pressione atteso nella giornata di domenica, l’avvio della settimana dovrebbe mantenere condizioni generalmente più soleggiate, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole. La giornata di lunedì sarà probabilmente la più tranquilla, con ampie schiarite, clima più caldo e temperature in ulteriore aumento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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