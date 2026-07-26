Meteo maltempo in arrivo | rischio temporali e grandine Allerta in 10 regioni la mappa della perturbazione

Un'area depressionaria di origine atlantica sta attraversando l'Italia, portando maltempo nelle prossime ore. Si prevedono temporali e grandinate in diverse zone del paese. L'allerta riguarda dieci regioni, dove si intensificano le precipitazioni e i fenomeni temporaleschi. La mappa delle perturbazioni mostra un'ampia estensione dell'instabilità atmosferica, con condizioni meteorologiche in peggioramento nelle aree interessate.

Meteo, maltempo in arrivo su diverse zone dell'Italia. Secondo le ultime previsioni, un'area depressionaria di origine atlantica transiterà nelle prossime ore sulla Penisola favorendo condizioni di spiccata instabilità. Rovesci e temporali, anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, a partire da quelle del nord-ovest per estendersi al resto del nord e a parte di quelle centrali peninsulari nella giornata di oggi, domenica 26 luglio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Meteo Italia: Maltempo in arrivo con Temporali e Grandine

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