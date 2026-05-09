Maltempo allerta meteo gialla domani domenica 10 maggio | le regioni a rischio per temporali

Per domani, domenica 10 maggio 2026, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla a causa di maltempo in alcune regioni. Sono previste piogge e temporali che potrebbero interessare diverse aree del paese. La situazione sarà monitorata costantemente e si consiglia di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali. Nessuna misura restrittiva è stata ancora disposta, ma si invita alla prudenza.

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 10 maggio 2026, un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco le regioni a rischio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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