Temporali vento forte e rischio grandine | ci risiamo Nuova allerta meteo in Lombardia | la mappa delle zone più a rischio

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova allerta meteo interessa la Lombardia, con temporali, vento forte e possibilità di grandine tra oggi e domani. La regione, dopo giorni di clima stabile e temperature più miti, si trova di nuovo sotto osservazione per condizioni meteorologiche avverse. Le zone più a rischio sono state mappate e segnalate alle autorità. Nessun dettaglio su specifiche aree o misure adottate. La previsione indica temporali intensi che potrebbero coinvolgere diverse aree della regione durante il fine settimana.

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Milano, 25 luglio 2026 – Dopo alcuni giorni di clima da incorniciare, con cielo azzurro e temperature finalmente gradevoli dopo le settimane di afa insopportabile, sulla Lombardia arriva una nuova svolta meteo: attenzione al rischio di forti temporali pronti ad abbattersi sulla regione tra oggi, sabato 25 luglio e domani, domenica 26 luglio. La Protezione Civile ha disposto infatti allerta gialla su alcune aree della regione per tutta la giornata di domenica.  Oggi il primo peggioramento del meteo: in arrivo pioggia e forte vento. Per la parte finale della giornata di oggi non si prevedono precipitazioni significative ma non è da escludere che qualche fenomeno, anche a carattere temporalesco, possa interessare la regione verso sera specie sui settori occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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