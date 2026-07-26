Meteo le previsioni in Campania per domenica 26 luglio 2026

Da anteprima24.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 26 luglio 2026 in Campania, ad Avellino, il cielo sarà generalmente poco nuvoloso. Tuttavia, nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamenti compatto con deboli piogge. La temperatura massima prevista è di circa 30°C, mentre il vento soffierà da nord-ovest a circa 10 kmh. In altre zone della regione, si prevedono condizioni simili con qualche variazione locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 26 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarite in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4512m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.   Benevento – Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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