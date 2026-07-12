Meteo le previsioni in Campania per domenica 12 luglio 2026

Da anteprima24.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella provincia di Avellino, i cieli saranno prevalentemente poco nuvolosi, con alcune zone che durante le ore centrali della giornata presenteranno addensamenti compatto. In queste ore si registreranno deboli piogge, che interesseranno alcune aree della provincia. La mattina si manterrà generalmente asciutta, mentre nel pomeriggio si prevedono brevi rovesci associati a nuvolosità più compatta. La sera il tempo dovrebbe tornare a essere più stabile.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 12 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4145m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 4mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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