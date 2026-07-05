meteo le previsioni in campania per domenica 5 luglio 2026

Domenica 5 luglio 2026 in Campania si prevede una giornata soleggiata, con cielo sereno e assenza di piogge. A Avellino il tempo sarà stabile, con il sole che splenderà dall’inizio alla fine della giornata. Non sono attese variazioni nelle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno senza particolari variazioni. Il cielo rimarrà limpido per tutto il giorno, senza nuvole o precipitazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 5 luglio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4133m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4045m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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