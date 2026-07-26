Messa in tv 26 luglio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Da tpi.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Messa del 26 luglio 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai 1, Canale 5 e Tv2000. Gli orari di programmazione sono disponibili per la mattina, con una copertura che permette di seguire l’evento anche tramite streaming online. La trasmissione si svolge in un luogo dedicato e viene trasmessa in diretta su più canali televisivi, offrendo un’opportunità ai fedeli di partecipare virtualmente all’evento religioso.

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, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 26 luglio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 26 luglio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 26 luglio 2026, alle ore 11 dalla Basilica di San Saba in Roma. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. 🔗 Leggi su Tpi.it

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