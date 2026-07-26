La Messa del 26 luglio 2026 sarà trasmessa in diretta su Rai 1, Canale 5 e Tv2000. Gli orari di programmazione sono disponibili per la mattina, con una copertura che permette di seguire l’evento anche tramite streaming online. La trasmissione si svolge in un luogo dedicato e viene trasmessa in diretta su più canali televisivi, offrendo un’opportunità ai fedeli di partecipare virtualmente all’evento religioso.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 26 luglio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 26 luglio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 26 luglio 2026, alle ore 11 dalla Basilica di San Saba in Roma. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Messa in tv 26 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Messa con Papa Leone XIV a Lampedusa - Oggi 4 luglio ore 10.30 in diretta su TV2000

Notizie e thread social correlati

Messa in tv 5 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streamingLa Messa del 5 luglio 2026 viene trasmessa in diretta su Rai 1, Canale 5 e Tv2000.

Messa in tv 12 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streamingIl 12 luglio 2026 si tiene una messa trasmessa in diretta su Rai 1, Canale 5 e Tv2000.

Argomenti più discussi: RETEQUATTRO RIPORTA IN TV : COMPAGNI DI SCUOLA; Vicenza - Domenica 26 luglio 2026, alle ore 21:00 la monumentale MESSA DA REQUIEM di Giuseppe Verdi illuminerà Piazza dei Signori; Domenica 26 Luglio – Rete8; ‘Compagni di scuola’ di Verdone torna in tv in versione restaurata.

A 19 anni dall'ultima messa in onda, domenica 26 luglio, Retequattro riporta in tv #Compagnidiscuola, il film cult di #CarloVerdone, proponendolo per la prima volta in una versione restaurata in alta definizione, inedita per il pubblico televisivo. x.com

Discussione Giornaliera - 25 Luglio 2026 reddit