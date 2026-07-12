Il 12 luglio 2026 si tiene una messa trasmessa in diretta su Rai 1, Canale 5 e Tv2000. La cerimonia si svolge in un luogo non specificato e viene trasmessa in streaming sui canali ufficiali delle emittenti. Gli orari di trasmissione sono indicati per la mattina di quella giornata. La messa si rivolge a chi desidera seguire l'evento da casa, senza la possibilità di recarsi in chiesa.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 12 luglio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 12 luglio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 12 luglio 2026, alle ore 11 dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto (Chieti). Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Messa in tv 12 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

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