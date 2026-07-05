La Messa del 5 luglio 2026 viene trasmessa in diretta su Rai 1, Canale 5 e Tv2000. La funzione si svolge di mattina, con orari variabili tra le 9 e le 10, a seconda del canale. È possibile seguirla anche in streaming sui rispettivi siti ufficiali delle emittenti. La trasmissione si svolge in un luogo riconoscibile, con un sacerdote che celebra di fronte a un pubblico di fedeli.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 5 luglio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 5 luglio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 5 luglio 2026, alle ore 11 dall’Abbazia di Pomposa in Codigoro (Ferrara). Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Messa in tv 5 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

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