È stata pubblicata sulla piattaforma regionale Start la gara d’appalto per i lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado ’Roncalli’, situata in via delle Pentole. L’intervento, già previsto dalla precedente amministrazione, ora entra nella fase operativa. L’obiettivo è mettere a norma l’edificio con un intervento che riguarda specificamente le misure antincendio. La gara permette alle imprese interessate di presentare le loro offerte per eseguire i lavori.

Un intervento già programmato dalla precedente amministrazione entra ora nella fase operativa. Il Comune ha infatti pubblicato sulla piattaforma regionale Start la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado ’Roncalli’, in via delle Pentole. Un’opera da 380mila euro, finanziata in larga parte con risorse del Pnrr, che punta a rendere l’edificio pienamente conforme alle recenti norme di sicurezza. L’investimento complessivo ammonta a 380mila euro: 300mila sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso la Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata all’edilizia scolastica, mentre i restanti 80mila euro sono coperti con risorse del bilancio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Messa a norma della Roncalli. Al via l’affidamento dei lavori

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