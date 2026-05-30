A breve riprenderanno i lavori per la ristrutturazione della Casa della Comunità di Monteluce e dell’Ospedale di Comunità di Umbertide. L’iter per l’affidamento dei lavori è stato avviato, segnando una ripresa delle attività di restauro e miglioramento delle strutture sanitarie. Nessun dettaglio su tempistiche precise o importi coinvolti. La riapertura delle attività di cantiere è prevista in tempi brevi.

Dovrebbero ripartire a breve i lavori per la ristrutturazione della Casa della Comunità di Monteluce a Perugia e dell’ Ospedale di Comunità di Umbertide. In particolare ieri la direzione dell’ Usl Umbria 1 ha deliberato l’avvio dell’iter per l’affidamento dei lavori all’appalatatore subentrante. La procedura relativa all’Ospedale di Comunità di Umbertide sarà definita invece la prossima settimana. Per quanto riguarda Monteluce, la durata dei lavori resta invariata: 360 giorni, con un investimento di circa 5,2 milioni di euro. Gli interventi saranno finanziati con i fondi Pnrr e qualora fosse necessario saranno attivate risorse provenienti dai propri fondi per investimenti, così da garantire la continuità dell’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monteluce, via all’iter per l’affidamento dei lavori

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