Messa in sicurezza dei canali di scolo | per i lavori di risagomatura la strada chiude al traffico

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 10 giugno, tra le 7 e le 18, la strada sarà chiusa al traffico nel tratto tra via Manzuta e via Cascinetto, a Faenza. La chiusura è prevista per permettere un intervento di risagomatura dei canali di scolo lungo via Mezzeno.

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A Faenza, per un intervento di risagomatura dei canali di scolo lungo la strada, si comunica che mercoledì 10 giugno, dalle ore 7 alle 18, in via Mezzeno, nel tratto tra via Manzuta e via Cascinetto, verrà disposto il divieto di transito. Il tratto interessato dai lavoriPotranno invece circolare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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