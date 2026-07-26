A Mesagne, in Puglia, le case e gli edifici antichi sono costruiti con pietra color miele, creando un borgo a forma di cuore lungo l’antica via Appia tra Brindisi e Lecce. Le strade strette e le facciate barocche si stagliano sotto il sole, offrendo un paesaggio che si distingue rispetto alle località di mare più note del Salento. La cittadina si presenta come un esempio di architettura storica conservata nel suo stile originale.

Lungo l’antica via Appia, tra Brindisi e Lecce, sorge una cittadina che sfida le convenzioni turistiche del Salento. Mentre le coste affollate catturano i riflettori estivi, Mesagne custodisce un tesoro architettonico che brilla sotto il sole pugliese con tonalità inconfondibili. Non è il mare cristallino a definire questo luogo, ma la pietra locale color ambra che veste ogni palazzo, ogni chiesa, ogni vicolo del centro storico. Un’eredità geologica millenaria trasformata in arte dalle mani sapienti di scalpellini che, dal Cinquecento in poi, hanno plasmato una delle espressioni più raffinate del barocco pugliese. La pietra che cambia colore al tramonto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Mesagne in Puglia: architettura barocca e pietra color miele nel borgo a forma di cuore

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MESAGNE (BR) - Il CUORE BAROCCO che non ti ASPETTI!

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