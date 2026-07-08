Sono iniziati i lavori in via delle Ginestre, a Carmignano, una strada comunale che collega via Arrendevole a Verghereto. L'intervento riguarda una strada caratterizzata da un aspetto simile alla pietra, e i lavori sono stati avviati da privati. La durata e le modalità dell’intervento non sono state comunicate. La strada rimarrà chiusa durante le operazioni di ristrutturazione.

Una strada con i colori della pietra. A Carmignano sono iniziati i lavori in via delle Ginestre, la strada comunale che da via Arrendevole porta fino a Verghereto. Il lavoro è realizzato nell’ambito di una lottizzazione privata, approvato da Comune e Soprintendenza, e le prime foto postate dai cittadini che si aspettavano una “strada bianca“, hanno fatto discutere. In realtà, il lavoro non è finito: l’intervento prevede l’uso del Sacatrasparent, un legante trasparente ecologico a basso impatto ambientale. L’effetto finale metterà in risalto i colori naturali della pietra. Lo scatto, infatti, immortala la situazione attuale dei lavori, che hanno portato a gettare un primo strato di sottofondo stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La strada color pietra. Partiti i lavori (privati)

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