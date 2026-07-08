La principessa Carolina di Monaco è stata vista visitare le sale del Palazzo con un ciondolo a forma di cuore, simbolo dei legami familiari. Durante l’uscita, ha portato con sé i genitori, portando con sé un ricordo affettivo. La visita è avvenuta in un contesto pubblico, e l’attenzione si è concentrata sui gioielli indossati e sui momenti di intimità familiare condivisi durante l’evento.

Deve essere stato sicuramente un bel tuffo nei ricordi di famiglia per Carolina, avvistata aggirarsi tra le sale espositive del Palazzo insieme alla figlia, la principessa Alexandra di Hannover, e il fratello, il principe Alberto II di Monaco, tanto che non ci stupisce che per questa speciale occasione abbia scelto di impreziosire il suo look con un accessorio carico di sentimenti e dal grande valore affettivo. Non è dato sapere se sia stato fatto volutamente - anche se noi siamo propensi a supporre che sia stato così -, ma Carolina ha deciso di abbinare alla sua candida mise, composta da una classica camicia bianca e una gonna di ricami griffata Chanel, un ciondolo a forma di cuore le cui incisioni «parlano da sole». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Carolina di Monaco porta i genitori nel cuore (e sul ciondolo a forma di cuore)

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