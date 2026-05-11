Pieve Vergonte sversamento di mercurio in strada | area isolata e bonifica in corso

Da novaratoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Pieve Vergonte si è verificato uno sversamento di mercurio lungo via ai Mulini. La sostanza è stata trovata sulla strada, portando all'isolamento dell’area e all’attivazione delle operazioni di bonifica. Le autorità hanno messo in atto le misure di sicurezza previste per gestire il rilascio di una sostanza pericolosa. Sul posto sono intervenuti i tecnici specializzati per valutare la situazione e avviare le operazioni di contenimento.

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Sversamento di una sostanza pericolosa nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio, a Pieve Vergonte. Una chiazza di mercurio è stata trovata sulla strada in via ai Mulini, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza.L'intervento dei vigili del fuocoSul posto è intervenuta.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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