Pieve Vergonte sversamento di mercurio in strada | area isolata e bonifica in corso

Oggi a Pieve Vergonte si è verificato uno sversamento di mercurio lungo via ai Mulini. La sostanza è stata trovata sulla strada, portando all'isolamento dell’area e all’attivazione delle operazioni di bonifica. Le autorità hanno messo in atto le misure di sicurezza previste per gestire il rilascio di una sostanza pericolosa. Sul posto sono intervenuti i tecnici specializzati per valutare la situazione e avviare le operazioni di contenimento.

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