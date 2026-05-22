Rogo alla Lodigiana Maceri Danni contenuti e bonifica

Nella notte tra mercoledì e giovedì si è sviluppato un principio di incendio nello stabilimento della Lodigiana Maceri, situato in via Luna a Marudo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno provocato danni contenuti all'edificio. Sono state avviate le operazioni di bonifica per verificare la stabilità dell’area e prevenire eventuali rischi futuri. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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Paura nella notte tra mercoledì e giovedì a Marudo, dove un nuovo principio di incendio ha interessato lo stabilimento della Lodigiana Maceri situato in via Luna a Marudo. L’allarme è scattato poco dopo le ore 3, quando le fiamme hanno avvolto una piccola porzione di materiali di scarto destinati al macero. Sul posto sono intervenute le autopompe e l’autobotte provenienti dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e dal distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano. I pompieri, operando con gli autoprotettori a causa della coltre di fumo sprigionatasi dalla combustione, sono riusciti a circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che si propagasse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo alla Lodigiana Maceri. Danni contenuti e bonifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Grandinata passeggera nel padovano: danni contenutiPrima grandine di primavera nel tardo pomeriggio odierno, 11 maggio su buona parte del territorio padovano. "Mezzo milione per la bonifica del rogo"Mentre proseguono le indagini sul rogo che venerdì notte ha devastato l’ex discoteca Gufo di Brisighella, di pari passo si alternano i sopralluoghi... Incendio nella notte alla Lodigiana Maceri: intervengono i vigili del fuocoAllarme notturno alla Lodigiana Maceri, autopompe e autobotte per domare un incendio a Marudo. È scattata poco prima delle 3.30 l’allerta nel sito di stoccaggio rifiuti di via Luna a seguito appunto d ... ilcittadino.it