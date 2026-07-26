Un ciclista ha dichiarato che Pogacar è impressionante e potrebbe vincere i tre grandi giri nello stesso anno. La frase è stata pronunciata da Eddy Merckx, considerato uno dei più grandi ciclisti di sempre. La sua opinione si riferisce alle capacità del corridore sloveno, che ha mostrato prestazioni eccezionali in questa stagione. Non ci sono altre dichiarazioni o dettagli sui risultati specifici o sulle gare coinvolte.

Ci sono campioni che segnano un’epoca e giganti che hanno regalato al mondo emozioni senza tempo. Poi c’è lui, Eddy Merckx, il più grande di tutti se si contano solo le vittorie: 525 successi in 14 anni, tra cui cinque Tour de France, cinque Giri d’Italia, una Vuelta, tre Mondiali da professionista, 33 classiche, 19 Monumento (sette Milano-Sanremo, cinque Liegi, tre Roubaix, due volte il Fiandre e due il Lombardia). E ancora: tre Freccia Vallone, tre Parigi-Nizza, tre Gand-Wevelgem e il record dell’Ora. Come lui ama spesso ripetere, "sono soltanto numeri". Eppure nessuno immaginava che un giorno, all’orizzonte, si sarebbe stagliata la figura di un altro titano capace di avvicinarli e chissà, a fine carriera, addirittura di metterli in discussione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Merckx: "Pogacar è impressionante. Può vincere i tre grandi giri nello stesso anno"

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