Un corridore spagnolo, tra i pochi a aver vinto tutti e tre i grandi Giri, ha affermato che conquistare le tre corse è un'impresa riservata a pochi. Ha commentato che il danese, attualmente in corsa, ha possibilità di riuscirci. Tra i sette atleti che sono riusciti a trionfare in Giro, Tour e Vuelta, lui si distingue, anche se ha dichiarato che l’Italia rappresenta una sorta di seconda casa.

Non è solo uno dei sette della tripla corona, avendo conquistato in carriera Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta: Alberto Contador è quello che ci ha messo meno tempo a completarla, perché dal 29 luglio 2007 (primo trionfo al Tour) al 21 settembre 2008 (Vuelta) ci stanno appena 420 giorni. In mezzo, l’exploit al Giro 2008 che per lo spagnolo di Pinto, paesone alla periferia di Madrid, è stato quello di un debutto totalmente inatteso poi trasformato in gloria. Alberto è passato da poco in Italia, a un evento del Salone del Mobile di Milano legato al marchio di bici Aurum che accompagna la Polti-VisitMalta al Giro: il progetto tecnico che lui e Ivan Basso continuano a spingere con competenza e passione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parola di Contador: "I tre grandi Giri impresa per pochi, Vingegaard può riuscirci"

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