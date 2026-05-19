Sinner può vincere tutti i 1000 nello stesso anno? Perché lo scoglio Montreal-Cincinnati potrebbe creare pericoli da evitare

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha conquistato cinque titoli Masters 1000 in questa stagione, vincendo tutte le tappe disputate finora. La serie di successi include le tappe di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Tuttavia, il percorso verso la possibilità di vincere tutti e dieci i tornei dello stesso anno si scontra con una sfida particolare, rappresentata dalle prossime tappe di Montreal e Cincinnati. Questi appuntamenti potrebbero rappresentare un ostacolo o una tappa delicata nel tentativo di proseguire la striscia vincente.

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Cinque Masters 1000 disputati, cinque vittorie: il 2026 di Jannik Sinner sta assumendo contorni storici, sia per il campione altoatesino sia per il tennis italiano. Il trionfo agli Internazionali d’Italia ha ulteriormente allungato la striscia vincente dell’azzurro, alimentando una domanda che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrata impensabile: riuscirà a conquistare tutti i 1000 della stagione? “ Credo sia impossibile mantenere questo livello di gioco per tutta la stagione. L’importante è stare bene fisicamente, altrimenti non si va da nessuna parte “, ha dichiarato Jannik. Al momento, nel calendario restano ancora i Masters 1000 di Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi (indoor). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner può vincere tutti i 1000 stagionali

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