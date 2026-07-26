Mercato Roma asse con il Manchester United | Koné piace ai Red Devils Rashford pista complicata

Il Manchester United ha manifestato interesse per Manu Koné, giocatore attualmente sotto contratto con la Roma. Nel frattempo, la pista che collega i Red Devils a Marcus Rashford sembra complicata. Si apre così uno scenario di possibile scambio o trattative tra le due società, con la Roma che potrebbe puntare sul giocatore inglese. La situazione resta aperta e in evoluzione, senza conferme ufficiali o dettagli sui tempi delle eventuali operazioni.

Mercato Roma, attenzione all’intreccio con il Manchester United: i Red Devils vogliono Manu Koné, i giallorossi possono sperare in Rashford?. Si apre un possibile asse di mercato tra Roma e Manchester United. Da una parte ci sono i giallorossi di Gian Piero Gasperini, ancora alla ricerca di un esterno offensivo per completare il reparto avanzato. Dall’altra i Red Devils di Michael Carrick, interessati a rinforzare il centrocampo con un profilo diverso da quelli già presenti in rosa. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, i nomi coinvolti in questo intreccio sono due: Manu Koné e Marcus Rashford. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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