Il Manchester United ha annunciato l’ingaggio di Karl Darlow come nuovo portiere. L’operazione avviene a due giorni di distanza dal precedente acquisto. Darlow si unirà alla squadra come riserva di Senne Lammens. La notizia è stata pubblicata poche ore fa sul sito 101greatgoals. Il club ha confermato ufficialmente l’accordo senza ulteriori dettagli sui termini dell’intesa.

2026-07-14 13:47:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester United ha ingaggiato l’esperto portiere Karl Darlow come riserva di Senne Lammens. Darlow è arrivato al Leeds nel 2023 dopo periodi con Nottingham Forest e Newcastle, e ha usurpato Lucas Perri come numero uno a Elland Road la scorsa stagione, collezionando 22 presenze in Premier League e mantenendo la porta inviolata cinque. Il 35enne nazionale gallese, che era un free agent, ha firmato un contratto biennale all’Old Trafford con opzione per un terzo. Darlow ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Sono estremamente orgoglioso di firmare per il Manchester United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester United fa il secondo acquisto in due giorni mentre Darlow si unisce ai Red Devils

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Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Andrey Santos.

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