Il Manchester United ha presentato un'offerta per il centrocampista Kone. La Roma ha ricevuto una proposta per Rashford, che guadagna 11 milioni di euro all'anno. Attualmente, il mercato è in stallo, sia per le entrate che per le uscite. Tuttavia, a settembre la situazione potrebbe cambiare, con la Roma che continua a monitorare il centrocampista tedesco El Mala-Nusa e a valutare anche altre opzioni.

Mercato bloccato, in entrata e in uscita. Ma agosto sarà un mese in cui restare fermi in casa Roma sarà impossibile. E se sul fronte acquisti si lavora alla pista tedesca El Mala-Nusa (senza escludere sorprese), in uscita il nome caldo è sempre quello di Manu Konè. Il francese sta sfruttando il periodo di vacanza post Mondiale e dovrebbe raggiungere il gruppo guidato da Gasp a ridosso dell’inizio del campionato. Condizionale d’obbligo perché si respira più aria di addio che di bentornato anche a causa dei paletti del Fair play finanziario. I sondaggi non mancano, quelli di Al Ahli e Manchester United su tutti. Ma nessuno, al momento, sembra intenzionato ad affondare il colpo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Il Manchester United punta Kone. Alla Roma offerto Rashford, ma guadagna 11 milioni l'anno...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING: Manchester United Target Andrey Santos & Manu Koné! Latest Man Utd Transfer News

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, Rio Ferdinand: “Manu Kone andrà al Manchester United per 53 milioni”Rio Ferdinand ha affermato che Manu Kone si trasferirà al Manchester United per 53 milioni di euro.

Calciomercato Roma, il Manchester United rimette Koné torna in cima alla listaIl Manchester United ha riavvicinato l'interesse per Manu Koné, inserendolo tra i principali obiettivi di mercato per il centrocampo.

Temi più discussi: Calciomercato Manchester United: Koné a un passo per 45 milioni, occhi su Zaïre-Emery e Baturina; Roma, sirene inglesi per Koné: il Manchester United accelera, ma ancora nessuna offerta ai giallorossi; Calciomercato United, a rischio il rinnovo di Bruno Fernandes: i dettagli; Archie Brown: la macchina sulla fascia sinistra e la sua missione per succedere a Luke Shaw al Manchester United.

In attacco la #Juve punta anche il ritorno in Serie A di #Zirkzee! Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri hanno incassato il primo sì dell'olandese che dopo l'avventura al #ManchesterUnited punta a tornare in Italia TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTU x.com

Il Manchester United punta Kone. Alla Roma offerto Rashford, ma guadagna 11 milioni l'annoI Red Devils pronti a mettere sul piatto 60 milioni per il centrocampista ... msn.com

Il Manchester United punta tutto su Tonali, colpo in arrivo a centrocampoSandro Tonali potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con il centrocampista italiano che con ogni probabilità lascerà il Newcastle per tentare l’avventura in un’altra big di Premier ... calciomercato.it