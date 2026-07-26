Lukaku è sempre più vicino all’addio al Napoli, con il suo agente che apre alla possibilità di un trasferimento. Il club ha stabilito una base d’asta per la sua cessione, mentre Manna lavora sulla strategia di difesa. Le trattative sono in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione resta in evoluzione, con il futuro del giocatore che si fa sempre più incerto.

Mercato Napoli, il futuro di Lukaku si complica: dalle parole del suo agente Federico Pastorello alla base d’asta fissata dal club per la sua cessione. Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più lontano dal Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, le parole dell’agente Federico Pastorello hanno rafforzato la sensazione di una possibile separazione tra il centravanti belga e il club azzurro. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Ai microfoni di Sky, il procuratore ha commentato la situazione dell’attaccante, aprendo di fatto alla possibilità di una nuova soluzione sul mercato: « Ha giocato un Mondiale da protagonista e non rimane dove non è voluto, quindi vedremo se ci sarà una soluzione ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mercato Napoli, Lukaku sempre più lontano: Pastorello apre all’addio. E Manna è al lavoro per la difesa

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Futuro incerto per Romelu Lukaku il Napoli si prepara a dire addio

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