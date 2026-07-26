Il Napoli sta lavorando su più fronti di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club ha aperto a un possibile futuro di Lukaku, mentre si sta muovendo per un nuovo attaccante, Tiago Gabriel. Nel frattempo, si susseguono rinnovi e dichiarazioni ufficiali, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il mercato del Napoli continua a intrecciare rinnovi, dichiarazioni e nuovi obiettivi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la giornata è stata segnata dalle parole dell’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, dal rinnovo ufficiale di Antonio Vergara e dall’avanzata della candidatura di Tiago Gabriel per rinforzare la difesa azzurra. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Federico Pastorello ha confermato i dubbi sul futuro di Lukaku, lasciando intendere che la permanenza del centravanti belga non sia affatto scontata. Ai microfoni di Sky, il procuratore ha dichiarato: «Ha giocato un Mondiale da protagonista e non rimane dove non è voluto, quindi vedremo se ci sarà una soluzione», riaprendo di fatto gli scenari di mercato attorno all’attaccante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Pastorello apre al futuro di Lukaku: intanto avanza Tiago Gabriel”

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