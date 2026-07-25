Caso Lukaku Pastorello apre all' addio | Non può fare il vice di Hojlund
L'agente di Lukaku ha dichiarato che il giocatore non può fare il ruolo di riserva a Hojlund, segnalando un possibile addio del centravanti al club. La situazione attorno al futuro del calciatore sembra ormai definita, con il rapporto tra il giocatore e la squadra che si avvia verso una conclusione. La conferma arriva direttamente dall'agente, senza ulteriori dettagli sul prossimo passo.
Il clima attorno al futuro di Romelu Lukaku è bollente. Il matrimonio tra il centravanti belga e il Napoli sembra ormai destinato ai titoli di coda e a confermarlo, senza troppi giri di parole, ci ha pensato il suo agente Federico Pastorello. Ai microfoni di Sky Sport, il procuratore ha tracciato una linea chiarissima, commentando le recenti parole del ds azzurro Manna e la situazione di un attacco affollato dalla presenza di Hojlund e dal rientro di Lucca., "Lukaku può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. Romelu è un calciatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere" ha dichiarato secco Pastorello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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