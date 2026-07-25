Il clima attorno al futuro di Romelu Lukaku è bollente. Il matrimonio tra il centravanti belga e il Napoli sembra ormai destinato ai titoli di coda e a confermarlo, senza troppi giri di parole, ci ha pensato il suo agente Federico Pastorello. Ai microfoni di Sky Sport, il procuratore ha tracciato una linea chiarissima, commentando le recenti parole del ds azzurro Manna e la situazione di un attacco affollato dalla presenza di Hojlund e dal rientro di Lucca., "Lukaku può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. Romelu è un calciatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere" ha dichiarato secco Pastorello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caso Lukaku, Pastorello apre all'addio: "Non può fare il vice di Hojlund"

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