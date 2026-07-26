Nel primo semestre del 2026, il mercato europeo di moto e scooter ha registrato vendite superiori ai livelli pre-pandemia. Tra gennaio e giugno, nei cinque principali mercati del continente sono state immatricolate complessivamente 636.000 unità. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando un trend di crescita nel settore delle due ruote a motore in Europa.

Il mercato europeo delle due ruote a motore ha archiviato il primo semestre del 2026 con risultati nettamente positivi. Tra gennaio e giugno, nei cinque maggiori mercati continentali — Italia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito — sono stati immatricolati 636.490 moto e scooter targati, il 16,8% in più rispetto alle 545.127 registrate nello stesso periodo del 2025. Il confronto equivale a oltre 91.000 veicoli aggiuntivi in appena sei mesi, e assume un peso particolare perché i cinque Paesi considerati rappresentano circa l’80% delle immatricolazioni di motocicli nell’Unione Europea e nel Regno Unito. Con 220.776 unità, l’Italia si conferma di gran lunga il principale mercato europeo della moto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercato moto e scooter europeo, vendite oltre i livelli pre pandemia

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