Mercato moto e scooter maggio 2026 | vendite su dell’8,4%

Da ilgiornaledigitale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A maggio 2026, le immatricolazioni di moto e scooter in Italia sono scese dell’8,4%, con un totale di 48.000 unità vendute. I dati sono stati diffusi da Confindustria ANCMA. La diminuzione si verifica dopo un periodo di crescita nel mercato delle due ruote.

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Il mercato italiano delle due ruote continua a correre. A maggio 2026, secondo i dati ufficiali diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), sono stati immatricolati 48.494 veicoli, con una crescita dell’ 8,45% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare il comparto è ancora lo scooter, mentre le moto tengono e il bilancio dei primi cinque mesi dell’anno resta ampiamente positivo. I numeri di maggio 2026. Il dettaglio delle immatricolazioni del mese, segmento per segmento: Scooter: 28.909 unità, +14,06% — il vero motore del mercato. Moto: 18.113 unità, +1,19% — sostanzialmente stabili. Ciclomotori: 1.472 unità, +0,14% (appena due in più rispetto a maggio 2025). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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