Voli in Italia | ad aprile il traffico supera i livelli pre-pandemia
Ad aprile, i dati indicano che il traffico aereo in Italia ha superato i livelli registrati prima della pandemia, segnando una ripresa significativa. Nel frattempo, in altri Paesi europei, il numero di voli ha registrato una diminuzione rilevante. La crisi del cherosene, con l’aumento dei prezzi, preoccupa gli operatori del settore e potrebbe incidere sui voli previsti per l’estate.
? Domande chiave Perché il traffico italiano cresce mentre quello europeo cala drasticamente?. Come influenzerà la crisi del cherosene i voli di quest'estate?. Chi rischia di tagliare i collegamenti aerei dopo fine maggio?. Perché l'autonomia energetica spagnola protegge i suoi voli da quelli italiani?.? In Breve Italia registra 119.792 voli ad aprile superando i 103.890 del 2019.. Spagna registra 162.087 partenze grazie a otto raffinerie di cherosene locali.. UE autorizza carburante americano Jet A per sostenere 690.000 voli estivi.. Ryanair programma tagli ai voli a partire dalla fine di maggio.. Nel mese di aprile sono stati registrati 119.🔗 Leggi su Ameve.eu
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