Voli in Italia | ad aprile il traffico supera i livelli pre-pandemia

Ad aprile, i dati indicano che il traffico aereo in Italia ha superato i livelli registrati prima della pandemia, segnando una ripresa significativa. Nel frattempo, in altri Paesi europei, il numero di voli ha registrato una diminuzione rilevante. La crisi del cherosene, con l’aumento dei prezzi, preoccupa gli operatori del settore e potrebbe incidere sui voli previsti per l’estate.

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