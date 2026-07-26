Il Milan sta valutando un nuovo esterno come possibile rinforzo per la rosa. La società ha messo nel mirino un giocatore che potrebbe aggiungersi al reparto offensivo. Nel frattempo, si continua a seguire con attenzione anche la situazione legata a un altro elemento chiave, con alcuni intrighi attorno a un possibile interessamento per un giocatore già noto alla piazza. La squadra tornerà in campo tra pochi giorni per altre amichevoli pre-campionato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi siamo a domenica 26 luglio 2026, con il Milan di Rúben Amorim che ieri ha pareggiato per 2-2 contro il Celtic nella prima amichevole di questo pre-campionato. Nel frattempo, si va avanti con il calciomercato. Presi Gonçalo Ramos e Mario Gila e ufficializzati i rinnovi di Christian Comotto, Francesco Camarda e Luka Modri?, il Milan sta per finalizzare l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes in difesa e riaccoglie Pervis Estupiñán, per il quale sembra saltata la trattativa per la cessione all'Aston Villa. L'obiettivo, ora, è un trequartista e il Diavolo punta sempre K?nstantinos Karetsas, con cui è in piedi un duello di mercato con il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Nuovo esterno nel mirino del club. Intrigo Leao

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO MILAN: ZANIOLO NEL MIRINO! OCCASIONE VERA O RISCHIO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Nuovo esterno nel mirino del club: i dettagli

Mercato Milan LIVE | Gila è ufficiale. Mediano del Bayern nel mirino!Il Milan ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Gila, centrocampista proveniente dal Bayern Monaco.

Temi più discussi: Milan, il mercato non si ferma: ad Amorim piace Inacio, ma prima servono le cessioni; Leao rivela: 'Ho parlato con il Milan della mia cessione'; Ricci proposto alla Juventus: il Milan lo ha messo sul mercato, piace anche all'Atalanta; Juve su Kolo Muani, Leao apre al Galatasaray: tutte le trattative di mercato.

Nuovo summit di mercato #Milan a Milanello: prima delle 9 arrivato anche Bobby Gardiner per incontrare Cardinale che ha dormito qui. Si prosegue nella valutazione delle strategie future per rinforzare la rosa con cessioni e conseguenti acquisti @tvdellosport x.com

AC MILAN, ARRIVANO ALTRI 150 MILIONI: LEAO E ALTRI SEI BIG IN USCITA ? reddit

Idea Koopmeiners per il Milan, nuovo nome per il centrocampoIl nome di Teun Koopmeiners torna ad accostarsi al Milan. Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercatoì ... milanlive.it

Milan, il sogno per l’attacco è Foden: tutte le condizioni per il suo arrivo in rossoneroIl Milan continua a lavorare sul mercato alla ricerca del grande colpo per rinforzare l'attacco e il nome che fa sognare i tifosi è quello di Phil Foden ... milanlive.it