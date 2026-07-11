Il Milan ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Gila, centrocampista proveniente dal Bayern Monaco. Nel frattempo, il club rossonero ha individuato un mediano del Bayern come obiettivo prioritario. La giornata di venerdì 10 luglio 2026 si concentra sulle trattative di mercato, con aggiornamenti continui sulle operazioni in corso. La società continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Ufficiale anche il colpo Mario Gila, difensore arrivato dalla Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. C'è curiosità, ad ogni modo, per capire quale sarà il prossimo acquisto: presumibilmente, un trequartista, con Kerim Alajbegovi? del Bayer Leverkusen in pole position. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Gila è ufficiale. Mediano del Bayern nel mirino!

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