Mercato Milan LIVE | Nuovo esterno nel mirino del club | i dettagli

Il Milan sta seguendo un nuovo esterno nel mercato. La società ha messo nel mirino un giocatore che attualmente gioca in una squadra straniera. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli specifici sul nome o sulla durata dell’eventuale accordo. La squadra continua a monitorare il mercato in vista della prossima stagione. La prima amichevole pre-campionato si è conclusa con un pareggio 2-2 contro il Celtic.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi siamo a domenica 26 luglio 2026, con il Milan di Rúben Amorim che ieri ha pareggiato per 2-2 contro il Celtic nella prima amichevole di questo pre-campionato. Nel frattempo, si va avanti con il calciomercato. Presi Gonçalo Ramos e Mario Gila e ufficializzati i rinnovi di Christian Comotto, Francesco Camarda e Luka Modri?, il Milan sta per finalizzare l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes in difesa e riaccoglie Pervis Estupiñán, per il quale sembra saltata la trattativa per la cessione all'Aston Villa. L'obiettivo, ora, è un trequartista e il Diavolo punta sempre K?nstantinos Karetsas, con cui è in piedi un duello di mercato con il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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CALCIOMERCATO MILAN: ZANIOLO NEL MIRINO! OCCASIONE VERA O RISCHIO

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