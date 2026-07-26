Mercato Milan LIVE | Nuovo esterno nel mirino del club Intrigo Leao La preferenza di Karetsas

Da pianetamilan.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta seguendo un nuovo esterno sul mercato, con l'obiettivo di rafforzare la linea offensiva. Nel frattempo, si parla di un possibile intrigo legato a Leao, mentre la scelta tra i vari candidati sembra pendere verso Karetsas. La squadra rossonera si prepara alla stagione, con l’amichevole di ieri contro il Celtic terminata 2-2. La sessione di mercato prosegue senza sosta, con attenzione rivolta anche alle trattative in corso.

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CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi siamo a domenica 26 luglio 2026, con il Milan di Rúben Amorim che ieri ha pareggiato per 2-2 contro il Celtic nella prima amichevole di questo pre-campionato. Nel frattempo, si va avanti con il calciomercato. Presi Gonçalo Ramos e Mario Gila e ufficializzati i rinnovi di Christian Comotto, Francesco Camarda e Luka Modri?, il Milan sta per finalizzare l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes in difesa e riaccoglie Pervis Estupiñán, per il quale sembra saltata la trattativa per la cessione all'Aston Villa. L'obiettivo, ora, è un trequartista e il Diavolo punta sempre K?nstantinos Karetsas, con cui è in piedi un duello di mercato con il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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