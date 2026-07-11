Mercato Milan LIVE | Mediano del Bayern nel mirino! Contatti per Karetsas
Il Milan sta trattando con il Bayern Monaco per un mediano. Sono in corso contatti per il trasferimento di Karetsas. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi. La società rossonera sta valutando questa opzione come possibile rinforzo a centrocampo. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se si arriverà a una fumata bianca.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Ufficiale anche il colpo Mario Gila, difensore arrivato dalla Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. C'è curiosità, ad ogni modo, per capire quale sarà il prossimo acquisto: presumibilmente, un trequartista, con Kerim Alajbegovi? del Bayer Leverkusen in pole position. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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