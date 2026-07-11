Mercato Milan LIVE | Mediano del Bayern nel mirino! Contatti per Karetsas

Notizia in breve

Il Milan sta trattando con il Bayern Monaco per un mediano. Sono in corso contatti per il trasferimento di Karetsas. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi. La società rossonera sta valutando questa opzione come possibile rinforzo a centrocampo. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se si arriverà a una fumata bianca.