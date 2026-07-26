CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi siamo a domenica 26 luglio 2026, con il Milan di Rúben Amorim che ieri ha pareggiato per 2-2 contro il Celtic nella prima amichevole di questo pre-campionato. Nel frattempo, si va avanti con il calciomercato. Presi Gonçalo Ramos e Mario Gila e ufficializzati i rinnovi di Christian Comotto, Francesco Camarda e Luka Modri?, il Milan sta per finalizzare l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes in difesa e riaccoglie Pervis Estupiñán, per il quale sembra saltata la trattativa per la cessione all'Aston Villa. L'obiettivo, ora, è un trequartista e il Diavolo punta sempre K?nstantinos Karetsas, con cui è in piedi un duello di mercato con il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Fari puntati su Karetsas. Il Fenerbahce prepara l'assalto a Leao

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