CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, sabato 25 luglio 2026, il Milan di Rúben Amorim scenderà in campo - alle 16:00 ora italiana - Glasgow contro il Celtic per la prima amichevole di questo pre-campionato. Nel frattempo, si va avanti con il calciomercato. Presi Gonçalo Ramos e Mario Gila e ufficializzati i rinnovi di Christian Comotto, Francesco Camarda e Luka Modri?, il Milan sta per finalizzare l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes in difesa e riaccoglie Pervis Estupiñán, per il quale sembra saltata la trattativa per la cessione all'Aston Villa. L'obiettivo, ora, è un trequartista e il Diavolo punta sempre K?nstantinos Karetsas, con cui è in piedi un duello di mercato con il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Fari puntati su Karetsas. Fenerbahçe-Leão? "Notizia falsa"

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