Il mercato del Milan si concentra su diversi giocatori, con Rabiot che rimane nel roster. Attualmente, si seguono con attenzione le trattative per Højbjerg e Karetsas, anche se non sono stati ancora definiti i trasferimenti. La giornata di lunedì 20 luglio 2026 vede aggiornamenti continui sulle operazioni di mercato del club, mentre si valutano le opzioni disponibili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 20 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Rabiot resta. Fari puntati su Højbjerg e Karetsas

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