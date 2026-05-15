L'Inter ha incontrato i rappresentanti di Oaktree per discutere di strategie di mercato, segnando una modifica nell’approccio adottato finora. La società intende rendere più centrale il ruolo di Chivu, coinvolgendo anche professionisti con esperienza nel settore. Sono programmati nuovi incontri con l’obiettivo di pianificare il futuro di Chivu e di Piero Ausilio, mentre la proprietà si apre a profili più qualificati per rafforzare la squadra e la gestione.

di Alberto Petrosilli La proprietà apre anche ai profili d’esperienza: presto nuovi incontri per programmare il futuro di Chivu e di Piero Ausilio. In casa Inter sono settimane decisive per pianificare la prossima stagione e costruire una squadra competitiva capace di continuare a lottare ai massimi livelli. La società ha già avviato diversi confronti interni per definire strategie tecniche e di mercato, con l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra presente e futuro. Secondo quanto riportato da Libero, uno degli incontri più significativi delle ultime settimane avrebbe portato a un’intesa importante tra proprietà e dirigenza. Oaktree, infatti, avrebbe dato il proprio via libera anche all’inserimento di giocatori più esperti, pur non rappresentando investimenti a lungo termine. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, summit con Oaktree: cambia la strategia sul mercato e Chivu sarà sempre più centrale

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