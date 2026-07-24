Inter avanti tutta su Romero | l’argentino è la priorità sul mercato

L’Inter ha deciso di puntare su Cristian Romero come obiettivo principale per il mercato. Dopo settimane di voci sull’interesse nei suoi confronti, i dirigenti nerazzurri hanno avviato contatti per valutare la fattibilità dell’acquisto. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare il difensore argentino in squadra, con incontri e verifiche in corso tra le parti coinvolte.

L’ Inter ha scelto Cristian Romero. Dopo giorni di rumors sul possibile interessamento nerazzurro per il 28enne argentino, Ausilio e Marotta hanno deciso di “scendere in campo” per capire la praticabilità dell’operazione. Il Cuti Romero, reduce da un Mondiale da leader con l’Argentina, vuole giocare la Champions League e punta a vincere altri trofei con la maglia di un club, dopo la sola Europa League vinta con il Tottenham in cinque anni. Inoltre, l’argentino è in rottura con l’ambiente del club londinese dopo aver scelto di passare gli ultimi due mesi di stagione in Argentina, per curare un problema fisico ed essere al top per il Mondiale. De Zerbi, dal canto suo, sta cercando di rivoluzionare gli Spurs per ripartire dopo l’ultima disastrosa stagione chiusa al 17esimo posto in Premier League. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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