In Italia, il tema della menopausa resta ancora un tabù, sebbene molte donne la vivano come una fase di transizione verso nuove opportunità di benessere. La parola stessa, “menopausa”, è spesso evitata, ma negli ultimi anni si assiste a una maggiore apertura e a una ricerca di dialogo su questo periodo. Nonostante le resistenze culturali, si osserva un cambiamento verso una visione più positiva e informata di questa fase.

Meglio evitarla: la parola con la m resta ancora un argomento difficile, eppure ormai per molte donne la menopausa non è più la fine di tutto, ma un nuovo inizio ricco di possibilità. A ‘fotografare’ pensieri e aspettative dei connazionali rispetto a questo delicato momento della vita femminile è il monitor continuativo di EngageMinds Hub – Consumer, Food & Health Engagement Research Center, Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Cremona. E i risultati dell’indagine, condotta su oltre mille italiani (rappresentativi della popolazione per sesso, età, appartenenza geografica e occupazione), sono per certi versi inaspettati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Menopausa? ‘Vietato’ parlarne: l’Italia che cambia fra tabù, libertà e ricerca del benessere

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Menopausa: sintomi, opportunità e rimedi efficaci - Unomattina 28/01/2026

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