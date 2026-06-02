Durante la menopausa, il tessuto connettivo del corpo subisce modifiche, coinvolgendo non solo la pelle ma anche ossa, articolazioni e salute intima. Il collagene, proteina fondamentale, è associato alla compattezza della pelle e alla riduzione delle rughe, ma la sua funzione si estende anche alla struttura di ossa e articolazioni. Con l'età, la produzione di collagene diminuisce, influenzando vari aspetti della salute femminile.

I n menopausa non cambia solo la pelle, ma tutto il tessuto connettivo del corpo. Per anni abbiamo associato il collagene quasi esclusivamente alla bellezza: pelle compatta, rughe ridotte, capelli più forti. Oggi però la medicina della menopausa ci sta insegnando qualcosa di molto più importante: il collagene non è solo una questione estetica. È una proteina fondamentale per la salute globale della donna. Pelle, ossa, muscoli, articolazioni, pavimento pelvico, mucosa vaginale, vasi sanguigni: tutto dipende dalla qualità del nostro tessuto connettiv o. E gli ormoni, soprattutto gli estrogeni, ne sono i principali direttori d’orchestra. C’è un legame tra Menopausa e Alzheimer? La risposta in uno studio di Cambridge X Il collagene: l’impalcatura invisibile del corpo femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pelle, ossa, articolazioni e salute intima: il collagene è una proteina chiave per il benessere femminile. Ecco cosa cambia con la menopausa

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