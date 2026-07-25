Menaggio turista olandese disperso nel lago di Como | si è tuffato dalla barca per salvare il figlio e non è più riemerso

Un uomo olandese si è tuffato nel lago di Como a Menaggio intorno alle 12.30, dopo aver cercato di salvare il figlio dalla barca. Da allora non è più riemerso. Le squadre di soccorso stanno perlustrando la zona con imbarcazioni e droni, mentre le ricerche sono ancora in corso. Nessuna altra persona è coinvolta nell’incidente.

Un uomo è disperso nel lago di Como a Menaggio dalla tarda mattinata di sabato. Mobilitati i soccorsi per le ricerche dopo che attorno alle 12.30 è stato dato l’allarme. Il 41enne, un turista olandese, era in barca con i tre figli di 6, 8 e 16 anni. Dalla prima ricostruzione, sembra che il figlio 16enne, che stava nuotando abbia avuto difficoltà in acqua. Il padre si sarebbe quindi tuffato per salvarlo ma non sarebbe più riemerso. I bambini sulla barca, spaventati sono riusciti ad attirare l’attenzione delle persone su altre imbarcazioni vicine, che si sono avvicinate. Il 16enne è stato recuperato ed è in buone condizioni. Il padre invece, scomparso sott’acqua non è più riemerso. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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LAGO DI COMO, turista olandese si TUFFA per SALVARE il figlio e NON RIEMERGE

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