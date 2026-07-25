Un uomo olandese tuffatosi dalla barca con tre figli a bordo non è più riemerso nel lago di Como a Menaggio. L’allarme è stato lanciato verso le 12.30 di sabato, portando in azione i soccorsi che stanno cercando di rintracciare la persona dispersa. La zona è stata immediatamente delimitata e le operazioni di ricerca sono in corso.

Un uomo è disperso nel lago di Como a Menaggio dalla tarda mattinata di sabato. Mobilitati i soccorsi per le ricerche dopo che attorno alle 12.30 è stato dato l’allarme. Sembra che l’uomo, un turista olandese, fosse in barca con i tre figli, due dei quali minorenni. Secondo le prime informazioni si sarebbe tuffato in acqua con uno dei ragazzi e non sarebbe più riemerso. Il figlio è riuscito a risalire in barca e a chiamare aiuto. Sono stati allertati i soccorsi e si sono subito mobilitati i vigili del fuoco e la guardia costiera, oltre ai carabinieri. Presenti a Menaggio anche i mezzi di soccorso. Le operazioni sono coordinate dalla capitaneria di porto. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Menaggio, turista olandese disperso nel lago di Como: si è tuffato dalla barca con i tre figli a bordo e non è più riemerso

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