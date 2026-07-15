Meghan Markle tra cucina e polemiche | lo sbarco a MasterChef Australia divide il pubblico ma arriva la nomination agli Emmy
Meghan Markle è stata nominata agli Emmy mentre si prepara a partecipare a MasterChef Australia. La sua presenza nel talent show ha diviso il pubblico, che ha commentato sui social. La candidata ha già ottenuto riconoscimenti televisivi, ma il suo ingresso nel cooking show ha suscitato polemiche. La partecipazione è prevista per questa stagione, con un ruolo ancora da definire. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra fan e detrattori.
Montecito, 15 luglio 2026 – Meghan Markle si prepara a entrare in una delle cucine più famose della televisione. La Duchessa di Sussex farà il suo ingresso nella cucina di MasterChef Australia per una puntata speciale, durante la quale valuterà le creazioni dei concorrenti impegnati in una prova dedicata agli ingredienti di stagione, alla fantasia e al racconto attraverso il cibo. L'annuncio è arrivato da Network 10, che ha condiviso la notizia sui propri canali ufficiali presentando la partecipazione di Meghan come un momento speciale della competizione. La sua presenza, però, non sarà legata soltanto alla valutazione dei piatti: il tema centrale della puntata sarà il rapporto tra cucina, ricordi e storie personali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Meghan Markle.
MEGHAN OSPITE A MASTERCHEF AUSTRALIA
Notizie e thread social correlati
Meghan Markle, la reazione emozionante alla candidatura agli Emmy per il suo showMeghan Markle ha ricevuto una candidatura ai Daytime Emmy Awards per il suo show, dopo mesi di lavoro e critiche.
Meghan Markle debutta come giudice a MasterChef: quando andrà in onda la puntataIl 26 luglio andrà in onda l’episodio di MasterChef Australia in cui una ex membro della famiglia reale britannica sarà giudice ospite.
Temi più discussi: Esclusiva: re Carlo ha voluto a tutti i costi che il suo incontro con il principe Harry, Meghan Markle, Archie e Lilibet rimanesse privato; Meghan Markle raggiunge Harry in Gb, ma non apparirà in pubblico: la decisione; Meghan Markle debutta come giudice a MasterChef: quando andrà in onda la puntata; Meghan Markle a Londra con i figli non accompagnerà pubblicamente il principe Harry agli Invictus Games.
Harry e Meghan hanno fatto visita a re Carlo e alla regina Camilla insieme ai figli Archie e Lilibet L’incontro tra i Sussex e la famiglia reale c’è stato davvero. Buckingham Palace ha confermato che Harry e Meghan Markle, con Archie e Lilibet, sono stati ricevut facebook
Lo chef José Andrés: Hanno fatto della loro cucina il luogo di ritrovo come ogni altra famiglia, ha detto lo chef dei suoi amici. Mi piace come Meghan interagisce con i suoi figli e il cibo. reddit
Meghan Markle tra cucina e polemiche: lo sbarco a MasterChef Australia divide il pubblico, ma arriva la nomination agli EmmyLa passione per la cucina porta Meghan Markle nella cucina di MasterChef Australia: un nuovo progetto che segue il successo di With Love, Meghan, la serie lifestyle candidata ai Daytime Emmy Awards ... quotidiano.net
Meghan Markle debutta come giudice a MasterChef: quando andrà in onda la puntataC'è una data per la messa in onda della puntata di MasterChef Australia che vede Meghan Markle nelle vesti di giudice ospite ... amica.it