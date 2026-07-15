Meghan Markle tra cucina e polemiche | lo sbarco a MasterChef Australia divide il pubblico ma arriva la nomination agli Emmy

Notizia in breve

Meghan Markle è stata nominata agli Emmy mentre si prepara a partecipare a MasterChef Australia. La sua presenza nel talent show ha diviso il pubblico, che ha commentato sui social. La candidata ha già ottenuto riconoscimenti televisivi, ma il suo ingresso nel cooking show ha suscitato polemiche. La partecipazione è prevista per questa stagione, con un ruolo ancora da definire. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra fan e detrattori.