Non è ancora una statuetta. E non si tratta neppure dei Primetime Emmy, quelli delle grandi serie televisive trasmesse in prima serata. Ma per Meghan Markle la candidatura ottenuta da With Love, Meghan ai Daytime Emmy rappresenta comunque qualcosa di più di una semplice soddisfazione personale: è la prima vera legittimazione arrivata dall’industria televisiva americana per il progetto con cui la duchessa di Sussex ha cercato di trasformarsi da ex attrice ed ex working royal in produttrice e imprenditrice del lifestyle. Lo show distribuito da Netflix figura ufficialmente tra i cinque candidati nella categoria Outstanding Lifestyle Program, il premio destinato ai migliori programmi dedicati alla casa, alla famiglia, al benessere e agli stili di vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Meghan Markle, dagli Emmy al boicottaggio: la duchessa divide anche MasterChef

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