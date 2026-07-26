Il Papa ha chiesto di sospendere gli attacchi in Medio Oriente, seguendo con apprensione la crescente violenza in Terra Santa. Al termine dell’Angelus, ha espresso preoccupazione per le vittime civili in Cisgiordania e Gaza. La sua richiesta si rivolge a tutte le parti coinvolte, invitandole a fermare le ostilità. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle operazioni militari o sulle parti coinvolte.

Il Papa ha rivolto il suo pensiero al Medio Oriente al termine dell’ Angelus. “Seguo con apprensione il perdurare e l’inasprirsi della violenza in Terra Santa di cui sono state ultimamente anche vittime molti civili in Cisgiordania e a Gaza”, ha detto Leone XIV da piazza della Libertà a Castel Gandolfo. A fronte dei “ molti civili” vittime in Cisgiordania e a Gaza “rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare una equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa”, ha proseguito Prevost. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Medio Oriente, Papa: "Esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi"

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