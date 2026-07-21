Le milizie Huthi hanno bloccato lo stretto di Bab el-Mandeb, una delle principali rotte marittime tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. La chiusura rischia di peggiorare la crisi energetica nella regione. Nel frattempo, Teheran ha confermato di aver avviato contatti con gli Stati Uniti tramite mediatori. La giornata si è conclusa con tensioni e comunicazioni tra le parti coinvolte, in un quadro di crescente instabilità nel Medio Oriente.

La chiusura di Bab el-Mandeb può aggravare la crisi energetica. Teheran rivela: «Contatti con Washington tramite i mediatori». È stata una giornata, a suo modo, paradossale, quella di ieri sul fronte mediorientale. Mentre la guerra tra Washington e Teheran proseguiva e la crisi energetica si aggravava, la diplomazia è tornata timidamente a fare capolino. Ma andiamo con ordine. Ieri, gli Stati Uniti hanno condotto il nono giorno di attacchi consecutivi contro la Repubblica islamica. In particolare, Centcom ha reso noto di aver «colpito centri di comando militare iraniani, postazioni di difesa aerea e di sorveglianza costiera, capacità marittime, siti di lancio di missili e droni, nonché reti di comunicazione, al fine di ridurre ulteriormente le capacità dell’Iran di attaccare navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz». 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Medio Oriente, blocco marittimo degli Huthi all’Arabia Saudita. Attacchi e diplomazia tra gli Usa e l’Iran

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YEMEN MINACCIA IL MONDO: Houthi pronti a chiudere Bab el-Mandeb, petrolio verso $200

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