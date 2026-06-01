Medio Oriente il conflitto si allarga | Israele intensifica gli attacchi in Libano l’Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti

Israele ha intensificato gli attacchi in Libano, colpendo obiettivi nel territorio. Contestualmente, l’Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti riguardo a questioni nucleari. La situazione nel Medio Oriente si sta aggravando con mosse militari e diplomatiche che aumentano la tensione nella regione. Nessuna delle parti ha comunicato modifiche ai propri piani ufficiali, mentre la crisi si approfondisce.

Il rischio di una nuova escalation in Medio Oriente cresce di ora in ora. Israele ha annunciato che continuerà le operazioni militari su tutto il territorio libanese, mentre l’Iran ha dichiarato la sospensione dei colloqui e degli scambi di messaggi con gli Stati Uniti, accusando Tel Aviv di aver violato ogni prospettiva di cessate il fuoco attraverso le operazioni in Libano e nella Striscia di Gaza. A confermare l’intensificazione delle azioni militari è stato il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), Effie Defrin, che in un messaggio video ha ribadito la determinazione dell’esercito israeliano a colpire qualsiasi minaccia ritenuta pericolosa per la sicurezza dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Guerra all'Iran. Il conflitto si allarga: il fronte libanese e Cipro

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