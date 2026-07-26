Ai Mondiali di scherma 2026 a Hong Kong, l’Italia si colloca al quinto posto nel medagliere con tre medaglie d’argento. La competizione, in corso dal 22 al 30 luglio, prevede dodici titoli in palio distribuiti in sei giorni. Dopo le prime tre giornate dedicate alle fasi a gironi, la rassegna entra nel vivo, con le finali e le assegnazioni delle medaglie. La gara coinvolge atleti da tutto il mondo in diverse specialità della scherma.

I Mondiali 2026 di scherma si disputano a Hong Kong (Cina) dal 22 al 30 luglio: dopo tre giornate dedicate alle varie fasi a gironi, la rassegna iridata entra nel vivo e metterà in palio i consueti dodici titoli nel giro di sei giorni. Prima ci sarà spazio per le prove individuali nelle tre armi (fioretto, spada, sciabola), poi spazio alle gare a squadre, che incoroneranno le migliori formazioni in circolazione a livello globale. L’Italia si è presentata in terra asiatica con grandi ambizioni e punta a essere protagonista nell’appuntamento più importante di questa annata agonistica. Dopo aver conquistato il medagliere generale ai recenti... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Medagliere Mondiali scherma 2026: Italia quinta con un tris d’argenti a Hong Kong

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Medagliere Mondiali scherma 2026: l’Italia apre con due argenti, una coppia al comandoDurante le prime giornate dei Mondiali di scherma a Hong Kong, l’Italia ha conquistato due medaglie d’argento.

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